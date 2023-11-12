أمطار غزيرة تضرب السنبلاوين بالدقهلية.. وانخفاض درجات الحرارة

شهدت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق، وذلك عقب هطول أمطار خفيفة أمس على فترات متقطعة.

سقوط أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة

وصاحب سقوط الأمطار انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى والدفع بسيارات كسح مياه الأمطار، بالتعاون مع الوحدات المحلية التابعة للمركز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

استعدادات محافظة الدقهلية للتعامل مع سقوط الأمطار

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان لها، العمل على سرعة شفط تجمعات المياه من الطرق والشوارع لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق الكهربائي حرصا على حياة المواطنين وأرواحهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من سقوط أمطار بنسبة 30% إلى 40% على بعض مناطق الوجه البحري ومن ضمنها محافظة الدقهلية وانخفاض في درجات الحرارة.