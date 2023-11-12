سقوط أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالمنصورة

شهدت مدينة المنصورة بالدقهلية، اليوم الأحد، سقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق بالمدينة، وبرودة في الطقس مع تكاثر الغيوم والرياح.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية مع طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظة الدقهلية وشمال الوجه البحري، على أن يكون بارد ليلا، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مختلف المحافظات.

انتشار سيارات كسح مياه الأمطار بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان لها، رفع درجة الاستعداد القصوى والدفع بسيارات كسح مياه الأمطار، بالتعاون مع الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق والشوارع لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق الكهربائي حرصا على حياة المواطنين وأرواحهم.

التنسيق الكامل بين غرف العمليات

وأشارت المحافظة إلى ضرورة التنسيق الكامل بين غرف العمليات في كل مركز ومدينة والوحدات القروية، ومع كل الجهات المعنية ومع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان محافظة الدقهلية، والتواجد المستمر لكل القيادات والإدارات الميدانية في الشارع والمتابعة أولا بأول في التعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.