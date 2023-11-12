سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في المنيا

شهدت محافظة المنيا سقوط أمطار متوسطة علي أماكن متفرقة، وساد طقس معتدل علي كل الأنحاء، واتخذت المحافظة التدابير اللازمة تحسبا لسقوط أمطار غزيرة.

تطهير مخرات السيول في قرى شرق النيل

ورفعت الوحدات المحلية في مراكز ومدن محافظة المنيا درجة الاستعداد للتعامل مع أي تقلبات محتملة في الطقس، وتم التأكيد علي تطهير مخرات السيول في قري شرق النيل.

وفي وقت سابق، شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على ضرورة مراجعة مخرات السيول وجميع الأماكن التي من المتوقع أن تتعرض لسيول، مع التطهير الكامل للمخرات وإزالة أي عوائق تعترض مجرى المخرات، كما وجه بالمتابعة الدقيقة للأرصاد لمعرفة الأحوال الجوية أولا بأول.

متابعة البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد

وكلف «القاضي» مركز المعلومات بديوان عام محافظة المنيا بمتابعة البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد ومركز التخطيط بوزارة الري، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة.

وبدات المراكز والمدن في متابعة أعمال تطهير مخرات السيول بالقري وذلك للتأكد من خلوها من أية عوائق والتأكد من صلاحيتها لتصريف المياه في حالة حدوث أمطار غزيرة.