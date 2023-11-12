وصول طائرة مساعدات كويتية تحمل 3 سيارات إسعاف لأهالي غزة

استقبل مطار العريش اليوم، طائرة كويتية جديدة ضمن قوافل المساعدات التي تصل لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة.

وأعلن الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء، أن الطائرة الكويتية وصلت إلى مطار العريش على متنها 3 سيارات اٍسعاف، حيث يقوم فريق الهلال الأحمر المختص بمطار العريش باستلام المساعدات وتجهيزها لنقلها إلى معبر رفح البري.

3 سيارات إسعاف مجهزة

وأضاف الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن من بين المساعدات التي حملتها الطائرة الكويتية 3 سيارات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى لنقل الجرحى والمصابين وإجراء الإسعافات والعمليات الجراحية، وسيتم تسليمها إلى وزارة الصحة الفلسطينية.

وصل مساعدات كويتية على دفعتين

وكان الهلال الأحمر، أكد في وقت سابق، أنه تم إدخال 12 سيارة إسعاف من دولة الكويت إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي على دفعتين، الأولى شملت 5 سيارات إسعاف، والثانية شملت 7 سيارات، فيما يجري التنسيق لإدخال دفعة جديدة إلى القطاع، بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء والهلال الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينية.