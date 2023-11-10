«إكسترا نيوز»: مطار العريش يستقبل 7 طائرات بينها طائرتان سعودية وإماراتية

استقبل مطار العريش العديد من الطائرات التي تحمل شحنات المساعدات لقطاع غزة، منها طائرة سعودية، حيث يتم تفريغها، وتحمل 35 طنا من المواد الغذائية والإيوائية في إطار الجسر الذي أقامته المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع مصر لإرسال هذه المساعدات، ومن ثم توصيلها إلى قطاع غزة.

7 طائرات استقبلها مطار العريش اليوم

ووفقا لما ذكره مراسل قناة إكسترا نيوز، فقد استقبل المطار طائرة إماراتية ثالثة اليوم، حيث استقبل المطار خلال هذا اليوم نحو 7 طائرات، بواقع 3 من الإمارات وطائرة من السعودية وطائرات اخرى من برنامج الغذاء العالمي وطائرة من إيطاليا وطائرة من روسيا.

الطائرة الغذائية تحمل مواد غذائية

وذكر المراسل، أنّ الطائرة الروسية كانت تحمل على متنها مواد غذائية لتقديمها إلى المواطنين بقطاع غزة، كما أنّ طائرة برنامج الغذاء العالمي كان على متنها المولدات الكهربائية ومجموعة من المعدات التي ستعمل بها المستشفيات في قطاع غزة.