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وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش تمهيدا لدخول غزة

كتب:

يارا أشرف
12:45 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
طائرة مساعدات سعودية

طائرة مساعدات سعودية

أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، بوصول طائرة مساعدات سعودية لمطار العريش، تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

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بقلم يارا أشرف