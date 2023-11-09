وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش تمهيدا لدخول غزة كتب: يارا أشرف 12:45 م | الخميس 09 نوفمبر 2023 طائرة مساعدات سعودية أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، بوصول طائرة مساعدات سعودية لمطار العريش، تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وصول طائرة مساعدات كويتية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة جريفيث: الوضع في غزة بغاية الخطورة ووقف إطلاق النار أمر ضروري «الأونروا»: مقتل 99 من موظفينا في قصف إسرائيلي على غزة «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» حول دعوة مصر لوقف إطلاق النار في غزة غزة مطار العريش العريش طائرة مساعدات مساعدات سعودية بقلم يارا أشرف