وصول طائرة مساعدات كويتية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة كتب: يارا أشرف 12:18 م | الخميس 09 نوفمبر 2023 صورة أرشيفية أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل قبل قليل، بوصول طائرة مساعدات كويتية إلى مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جريفيث: الوضع في غزة بغاية الخطورة ووقف إطلاق النار أمر ضروري «الأونروا»: مقتل 99 من موظفينا في قصف إسرائيلي على غزة «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» حول دعوة مصر لوقف إطلاق النار في غزة خبير عسكري: إسرائيل تعرضت لفشل كبير منذ الهجوم على غزة في 7 أكتوبر ما حجم المساعدات المقدمة من مصر إلى غزة؟.. تفوقت على الدول الأخرى غزة قطاع غزة طائرة مساعدات قطرية مطار العريش العريش بقلم يارا أشرف