«تجارة كفر الشيخ» تنظم دورة حول إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة

نفذت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة دورة تدريبية بعنوان «كيفية إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة»، لطلاب كلية التجارة، ضمن مبادرة «بالتضامن نبني الوطن رسالة - ريادة الأعمال والصناعات الحرفية»، وذلك برعاية الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وضع الطلاب على أول طريق التمكين الاقتصادي

ويستهدف التدريب وضع الطلاب علي أول طريق التمكين الاقتصادي من خلال تدريبهم علي كيفية إعداد دراسات جدوي المشروعات الصغيرة، تحت إشراف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي مجاهد، عميد كلية التجارة.

وقام بتنفيذ التدريب الدكتور سامح عبد المقصود، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، والذي تناول مفهوم دراسة جدوي المشروعات، ومفهوم المشروع، ثم المراحل الأساسية لإعداد دراسة الجدوى، وكيفية دراسة الجدوى المبدئية للمشروع، ومراحل دراسة الجدوى البيئية والقانونية والتسويقية والفنية والمالية والاجتماعية، ثم خصائص دراسة الجدوى، وأفضل المجالات التي يمكن للطلاب البداية فيها بمشروع صغير.

محاور التدريب

كما تناولت الدورة التدريبية أهم المميزات التي تجعل المشروع مميز ومختلف عن باقي المشروعات، ثم تم فتح باب المناقشة مع الطلاب الرد علي كافة الاستفسارات المقدمة منهم بخصوص محتوي التدريب.