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كفر الشيخ تخصص رقمين للإبلاغ عن التعديات على الأراضي الزراعية

كتب:

مصطفى عنز
10:55 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

خصصت محافظة كفر الشيخ أرقام هواتف للإبلاغ عن حالات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.

الإبلاغ عن حالات التعدي على الأراضي الزراعية

وأعلنت المحافظة عن تخصيص رقم «047/3220792» من التليفون الأرضي أو الهاتف المحمول، والخط الساخن «114»، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من يتعدى بالبناء علي الأراضي  وأملاك الدولة.

التصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية

وشدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء، والتعامل مع تلك المخالفات، وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المُعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرةً، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر.

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