ياسمين فؤاد: المجال البيئي تطور بشكل سريع خلال السنوات الماضية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تنامي وتطور المجال البيئي بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصًا بعد مؤتمر المناخ COP27، إذ أصبح هناك زخم كبير في موضوعات البيئة على المستوى العالمي، وهو ما ولّد نقصا كبيرا في القوى البشرية ذات الخبرة والدراية بكل الموضوعات، نظرًا لظهور العديد من الموضوعات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل في ساحة العمل البيئي.

وتقدم الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، باقتراح لزيادة المجموعات التخصصية، وإضافة مجموعة خاصة بشركات رصد ومراقبة الطيور المهاجرة، نظرًا لأنّ تلك المناطق أخذت مسارًا تنمويًا لدخولها في مسارات طواحين الهواء الخاصة بطاقة الرياح، على أن يُلزم الجهاز شركات طاقة الرياح بوجود متخصصيين للقيام بهذه المهمة.