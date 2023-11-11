مركز الأرض للدراسات: ما يحدث في غزة حرب إبادة معلنة بتأييد أمريكي

قال جمال زقوت رئيس مركز الأرض للدراسات، ما يجري في قطاع غزة حرب إبادة منظمة بقرار معلن، ويلقى التأييد والإسناد الأمريكي دون أي تردد، وهذا الأمر سيستمر طالما أن هناك شراكة أمريكية وتكيل بمكيالين، فمن ناحية تقدم لإسرائيل كل الدعم والمساعدات العسكرية والسياسية والإعلامية، ومن ناحية أخرى تتحدث عن هدنة إنسانية، أو إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف «زقوت» خلال مداخلة هاتفية، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تساندها الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول أن تنأى بنفسها من خلال ادعاء تقديم المساعدات لقطاع غزة، وكأنها حريصة على الأبعاد الإنسانية، أو تريد أن تنظف أيدي الإجرام الإسرائيلي، وكأنه يلتزم بقواعد الحرب.

«زقوت»: إسرائيل تريد أن تفعل كل شيء دون أي أدلة على جرائمها

وتابع «زقوت»: إسرائيل تريد أن تفعل كل شيء، دون أي أدلة على جرائمها، في إطار خطة مزعومة، بوجود قيادات حماس، تحت المستشفيات والمباني السكنية، وكل ذلك مجرد ادعاءات كاذبة، لا صحة لها.