عضو بـ«التحالف الوطني»: الأطفال أصبح لديهم رغبة في التطوع لمساندة غزة

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنَّ العديد من الأطفال بات لديهم رغبة في التطوع بالجمعيات الأهلية للمشاركة ودعم غزة، لأنَّ لديهم شعور إيجابي وتلقائي يريدون ترجمته من تعاطف وتأييد للقضية الفلسطينية، وهذه المشاعر تكونت لديهم من خلال «السوشيال ميديا» والقنوات، وهناك أعمال تناسبهم مثل التعبئة وتجهيز الأدوية.

مشاعر إيجابية لدى الأطفال

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التحالف الوطني يضم 33 مؤسسة مركزية بها 25 ألف مؤسسة وجمعية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنَّ «التحالف» كيان قانوني يضم الجمعيات الفاعلة التي ينتمي لها عشرات الآلاف من المتطوعين والجمعيات الأخرى الفاعلة أيضاً.

تواجد دائم أمام معبر رفح

وتابع: «منذ اللحظة الأولى تواجدنا عند معبر رفح لمساندة أهل غزة، والتحالف أرسل 108 شاحنات وقتها محملة بالأدوية والمستلزمات والأغطية، والعديد من شباب المتطوعين المرابط عند معبر رفح، وظللنا لمدة أسبوعين إلى أن جرى فتح المعبر».