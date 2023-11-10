رغم المدة الزمنية الكبيرة بينهما.. أعداد شهداء غزة تفوق ضحايا أوكرانيا

35 يومًا مرت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأسفر عن آلاف الشهداء والضحايا، بينما هناك في الغرب، الحرب الروسية الأوكرانية، مر عليها 22 شهرًا كاملًا، خلفت آلاف الضحايا، لكن الفارق كبير، بين أعداد الضحايا من المدنيين في الحربين، رغم الفارق الزمني الكبير بينهما.

الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قال إن عدد الضحايا في الحرب على أوكرانيا وصل إلى 9806 أشخاص، من بينهم 560 طفلًا فقط، كان ذلك خلال 20 شهرًا فقط، وعدد الضحايا، كانوا ضمن 43 مليون إنسان مدني يعيشون في أوكرانيا.

35 يومًا للعدوان على غزة.. الأعداد تفوق الحرب الأوكرانية منذ 22 شهرًا

لكن بعد مرور 35 يومًا على الحرب على غزة، التي يبلغ عدد سكانها 2.2 مليون إنسان، فقد وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 11100 شخص، من بينهم أكثر من 4412 طفلًا فلسطينيًا، إضافة إلى 1400 طفل مفقود تحت الأنقاض، وأيضًا مئات الفلسطينيين المفقودين تحت الأنقاض.

والفرق أيضًا كبير بين عدد مصابي الحرب الأوكرانية والحرب على قطاع غزة، إذ سُجل في أوكرانيا خلال الـ22 شهرًا ما يقرب من 18 ألف إصابة في صفوف المدنيين، مقابل 28500 مصاب في فلسطين.

ورغم فارق الضحايا والمصابين الكبير بين حرب روسيا على أوكرانيا وحرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن عدد ضحايا الحرب الأوكرانية جاءت خلال 22 شهرًا، بينما العدد الكبير للشهداء الفلسطينيين جاء خلال 35 يومًا فقط.