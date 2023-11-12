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قطع الكهرباء عن 4 قرى في بيلا بكفر الشيخ الثلاثاء.. المواعيد والأماكن

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مصطفى عنز
02:24 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
التيار الكهربائي أرشيفية

التيار الكهربائي أرشيفية

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، عن فصل التيار الكهربائي، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر، عن 4 قرى بمركز بيلا، وذلك لتنفيذ برنامج صيانة لوحات توزيع الكهرباء بقرية الجرايدة.

فصل التيار الكهربائي عن 4 قرى بمركز بيلا

وذكر القطاع، في بيان له، اليوم الأحد، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي قرى «الجرايدة - ريف الجرايدة - المنشية - الترزي» وتوابعها بمركز بيلا، حيث يتم فصل التيار من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة المطلوبة

وتوجه قطاع كهرباء كفر الشيخ بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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