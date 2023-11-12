«النواب» يوافق على تأسيس «شركة أفريقيا 50» لتطوير المشروعات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس «شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات»، وانضمام مصر إلى الاتفاقية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات وانضمام مصر إلى الاتفاقية.

لجنة الشئون الاقتصادية

وأكد النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، ومقرر التقرير، سعي مصر بانضمامها إللا الاتفاقية للاستفادة من قدرات شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات في سد الفجوة التمويلية الخاصة بمشروعات البنية التحتية في مصر، من خلال الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات، وذلك لتضييق الفترة الزمنية بين تاريخ ظهور فكرة المشروع حتى تاريخ تحققه على أرض الواقع.

النمو الاقتصادي

وأوضح أن اللجنة المشتركة رأت أن هذه الاتفاقية تتسق مع توجهات الدولة المصرية في الحفاظ على مكانة مصر الرائدة فى القارة الإفريقية، ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية حيث إن مشاركة مصر في مثل هذه الاتفاقيات تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة وتعمل علي تحسين حياة شعوب القارة، بالإضافة إلى الحفاظ علي الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وخلق فرص استثمارية جديدة وضرورية في البنية التحتية مع جميع الحكومات الإفريقية، كما تعمل على تسريع تنفيذ المشروعات الخاصة المهمة والشركات بين القطاعين العام والخاص.