أمين «الحرية المصري» بالدقهلية: دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة ضرورة وطنية

أكد عبدالفتاح الديب، أمين حزب الحرية المصري، أن دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة وطنية للحفاظ على هيبة الدولة واستقرارها والتصدي لكل مخططات إضعافها أو النيل منها، مناشدة كل القوى السياسية وكل الأطياف والكيانات السياسية بالوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عقل رشيد ووعي ناضج

وقال الديب، في بيان، إن دعم الرئيس ليس دعمًا له ولكن دعمًا لهيبة الدولة ورسالة للقاصي والداني بأننا جميعًا على قلب رجل واحد فداء للوطن، مضيفا أنه ستضع هذه المرحلة العصيبة كل في موقعه الصحيح، فالمرحلة الخطيرة التي يمر بها الشرق الأوسط أديرت وما زالت تدار بحكمه وعقل رشيد ووعي ناضج.

الإرادة الواعية

وأوضح أنه أثبت للعالم أجمع بأن هناك حروب أخرى تختلف عن الحروب التقليدية وهي الحكمة الدبلوماسية والإرادة الواعية التي دعا بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأدرك مبكرًا بكل ما يحاك بمصر من مخاطر ومخططات دولية وضغوطات لا مثيل لها، ولكنها تحطمت ولا زالت أمام الإرادة السياسية.

وتابع أن فلسطين قضية القضايا ولن تتخلى مصر يومًا عن دورها العربي والإقليمي، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو شخصية سيسجل له التاريخ ما فعله تجاه وطنه وأمته العربية، رغم أنف الحاقدين.

واستطرد: «من هذا المؤتمر نعلن ونؤكد بأن جميع أعضاء وقيادات حزب الحرية المصري، بالاصطفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمًا لهويتنا ودولتنا وأمتنا العربية، وتحيا مصر».