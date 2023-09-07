أحداث الأسواق العالمية على مدار أسبوع.. ارتفاع البطالة رغم النمو الاقتصادي

شهدت الأسواق العالمية أسبوعًا حافلًا بصدور العديد من البيانات الاقتصادية، حيث حققت كل من سندات الخزانة ومؤشرات الأسهم مكاسب ملحوظة، بينما أظهرت البيانات تراجعاً في سوق العمل.

وانخفضت فرص العمل بشكل مفاجئ، على مدار الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مارس 2021، بينما ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع، بمقدار 0.3% لتصل إلى 3.8%.

البيانات الصادرة تشير إلى نمو الاقتصاد

علاوة على ذلك، أشارت البيانات الصادرة إلى نمو الاقتصاد في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من المتوقع، وفيما يتعلق بالتضخم، عكست بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي تباطؤ معدلات التضخم في شهر يوليو كما كان متوقعًا.

وحقق مؤشر الدولار بعض المكاسب، على الرغم من تصاعد التكهنات بشأن إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تشديد السياسة النقدية قريبًا.

مؤشرات الأسهم الصينية

وشهدت مؤشرات الأسهم الصينية أفضل أداء لها منذ نهاية شهر يوليو، حيث أقرت الحكومة الصينية العديد من التحفيزات النقدية والمالية.

وبشكل عام، تحسنت معنويات المخاطرة في الأسواق الناشئة على خلفية تزايد التوقعات بشأن إبطاء بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة تشديد السياسة النقدية.

ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط بعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والذي أشار إلى انخفاض إنتاج النفط من قبل الولايات المتحدة الى مستوى أدنى من المتوقع.