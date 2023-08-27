سكرتير عام «الغد» يثمن قرارات الرئيس الداعمة للصناعة: تدعم النمو الاقتصادي

ثمن إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة مجموعة من الحوافز التي تتعلق بالإعفاءات الضريبية وغيرها من التسهيلات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

الإعفاءات الضريبية

وأكد إسماعيل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إصدار حزمة جديدة من الحوافز، التي يأتي على رأسها الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، سيساهم بشكل مباشر في دعم القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن تعميق الصناعات الاستراتيجية.

وأشار سكرتير عام حزب الغد، إلى أن قرارات الإعفاءات الضريبية ستدعم الناتج المحلي، وتعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تقليل فاتورة الاستيراد، وبالتالي تخفيف الضغط على العملة الصعبة، مما يدعم الصناعة الوطنية.

النمو الاقتصادي

ولفت إسماعيل، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، سيحدث طفرة كبيرة في الاستثمارات، وتمثل دافعا قويا لتحريك عجلة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما تحمله من فرصة لجذب الشركات الكبرى واستقطاب المصنعين للسوق المصرية لفتح مشروعات مستدامة تدر عوائد إيجابية على خفض معدلات البطالة ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني.