وزير العمل ومحافظ أسيوط يسلمان عقود عمل لذوي الهمم

قام حسن شحاتة وزير العمل، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتفقد مركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط، لمتابعة الدورات التدريبة التي ينفذها المركز لمديرية العمل على مهن الخياطة والتفصيل، وصيانة الدش والمحمول، والأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، استكمالًا وتأكيدًا لسياسات وزارة العمل نحو الاهتمام بملف التدريب المهني للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والبالغ عددها 75 مركزًا منتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومبادرة «مهنتك مستقبلك»، كما سلما عددا من ذوي الهمم عقود عمل لتعيينهم في شركات القطاع الخاص، وسلما أيضًا شهادة ختام الدورات التدريبية للخريجين.

ورش فنية لعدة مهن

وتفقد وزير العمل ومحافظ أسيوط، الورش الفنية بالمركز الذي يضم أقسامًا في مختلف المهن منها التفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، وتركيب وصيانة الدش، والتشغيل على الماكينات، والنجارة، والخراطة، والحدادة، كما يقدم خدمات مجانية للمتدربين من أبناء المركز والمراكز المجاورة من خلال دورات تدريبية على مدار العام.

وخلال الجولة أهدى محافظ أسيوط 4 ماكينات خياطة لمدرسة الأمل الثانوية بنات للصم وضعاف السمع لمشاركة الطالبات في ورشة عمل الخياطة، فضلا عن مشاركة طلاب الصم بنين في ورشة عمل إصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات.

كما استمع الوزير إلى المدربين والمتدربين وحثهم على التفاني والإخلاص في العمل وتطوير أنفسهم، ليكون لهم دور في بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أهمية مراكز التدريب في تأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة في نطاق مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية.

ربط المناهج التعليمية بسوق العمل

وقال الوزير إن كل مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة مستمرة في دورها في التدريب والتأهيل وتنفيذ خطة الدولة من أجل ربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل، وتحفيز الشباب نحو التعليم الفني، تنسيقًا مع أصحاب الأعمال، مضيفًا أن الجميع شركاء في بناء هذا الوطن ولهم حقوق وعليهم واجبات داعيًا منظمات المجتمع المدني إلى العمل على توعية الشباب بأهمية التدريب المهني، وتغيير ثقافتهم نحو العمل الحر والقطاع الخاص.

ومن جهته أكد محافظ أسيوط أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج، فضلا عن إثقالهم بالمهارات والقدرات الفنية التي تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يوجه باستمرار تأهيل الشباب لسوق العمل واشراكهم في عمليات التنمية، لافتا إلى أهمية دور مركز التدريب في إعداد وتدريب كوادر بشرية وتأهيلها لسوق العمل، فضلًا عن إكسابهم الخبرات التى تمكنهم من إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة مصادر الدخل القومي.

من جانبه قال علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، إن مركز التدريب المهني ببني غالب يقدم دورات تدريبية بالمجان على مهن التفصيل والخياطة وصيانة الدش والمحمول، والأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف وذلك لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة، أو بدء مشروع صغير خاص بهم تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، مشيرًا إلى أن التدريب يتضمن جوانب نظرية وعملية فضلًا عن أن التدريب يشمل بعدد من المميزات من بينها توفير وسيلة انتقال من وإلى مركز التدريب، والمواد الخام اللازمة لعملية التدريب، علاوة على منح المتدرب شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح.

وفي ختام جولتهم بالمركز قام وزير العمل ومحافظ أسيوط بتسليم عدد من عقود العمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بذوى الهمم ودمجهم في سوق العمل، كما سلما عددًا من شهادات إتمام الدورات التدريبية للخريجين بالمركز.