إقبال على أنشطة قصور الثقافة في ختام مبادرة «أنت الحياة» بأسيوط

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، السبت، فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة»، التي أقيمت بقرية بني مُر بمحافظة أسيوط، على مدار 3 أيام، ضمن البرنامج المقام برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة».

اليوم الختامي في فاعليات مبادرة «أنت الحياة» في أسيوط

شهد اليوم الختامي لقاءا بعنوان «إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر» تحدث خلاله خالد تغيان عن مراحل تنفيذ مشروع صغير، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة والتقييم وعمل دراسة جدوى اقتصادية، لنجاح المشروع، ثم تم فتح باب المناقشة مع الحضور، ودارت حول أبرز المشروعات الصغيرة التي يمكن للمرأة الريفية تنفيذها بالإمكانات المتاحة.

تلى ذلك محاضرة توعوية بعنوان «حقوق المرأة في الدستور» تناول خلالها ناصر عثمان أستاذ القانون بكلية الحقوق، دور المرأة الفعّال في المجتمع، موجها بضرورة مشاركتها في الحياة السياسية كحق كفله الدستور المصري، مختتمًا حديثه بطرح بعض المشكلات الحياتية التي تواجه المرأة الريفية بشكل عام، ودور الدولة في مواجهتها لتمكين المرأة في كل المجالات.

واستمرارًا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، والمنفذة بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية ببني مر، تفقد ضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط والحضور، معرض كتب إصدارات هيئة قصور الثقافة الذي أقيم خلال فترة المبادرة، لإتاحة الفرصة للرواد لاقتناء أحدث الكتب والإصدارات في كل المجالات بأسعار مخفضة.

وأكّد «مكاوي»، أهمية المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها قصور الثقافة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة تحرص دائمًا على احتضان المواهب وتعمل على دعمها وتنميتها في كل المجالات الثقافية والفنية والأدبية.

كما تضمنت الفعاليات المقدمة بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، تقديم مجموعة متنوعة من الورش منها ورشة أشغال يدوية لعمل مشغولات بالخرز للفنانة ولاء فرحات، تلاها فقرة رسم على الوجه وألعاب ذهنية إشراف الفنانة راندا هيكل.

وحرص عدد من الأطفال من ذوي الهمم على المشاركة في ورش الفنية لرسم علم مصر وفلسطين تضامنًا مع القضية الفلسطينية، واختتم اليوم بفقرة اكتشاف مواهب في مجالات الشعر، والغناء والإنشاد الديني، إلى جانب عرض مسرح عرائس للفنان محمد راتب، وسط تفاعل كبير من الحضور.