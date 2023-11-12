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حظك اليوم برج العذراء الأحد 12-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:11 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
برج العذراء

برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بقوة التحمل والصبر على الضغوطات ومقاومة الإرهاق الجسدي، وهو مخلص ومحب لعمله، وشخص منظم وناصح دائما لمن حوله، ولا يستسلم للأوهام فهو شخص قوي ويتميز بالصبر.

ومن مشاهير برج العذراء حسين الجسمي وعامر منيب.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الأحد 12-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، نقلًا عن المواقع المتخصصة في الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج العذراء بأن تحافظ على التواصل بشكل قوي بينك وبين زملائك في العمل لحل المشكلات، وحاول أن تتناقش مع مديرك في أي فكرة تريد تنفيذها.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك بالاهتمام بالتفاصيل التي تخص شريك حياتك، وأن تكون له سكنا وأمانا وتبادله الهدايا والكلمات الطيبة واعطه الفرصة للتحدث في الأمور التي تتسبب له في الشعور بالإزعاج والقلق.

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بقلم صفية النجار