إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمراكز سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الوحدات المحلية المختلفة، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، اليوم الأحد، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأسفرت عن إزالة 23 حالة تعد على مساحة 22 قيراطا و100 متر مربع.

إزالة مخالفات البناء

يأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن الإزالات جاءت بواقع 5 حالات إزالة بمركز سوهاج بمساحة 6 قراريط، و4 حالات بمركز البلينا بمساحة 5 قراريط، و3 حالات بكل من مركزي أخميم والمنشأة بمساحة 6.5 قيراط، و2 حالة إزالة بكل من مراكز طما وطهطا والمراغة بمساحة 2 قيراط و900 متر، وحالة إزالة بمركزي ساقلتة وجرجا بمساحة 217.5 متر، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.