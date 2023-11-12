«مياه سوهاج» تشارك في معرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، في معرض المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المحافظين، بينهم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الشركة شاركت بمشروع التخلص الآمن من الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وتحويلها إلى سماد عضوي.

التخلص الآمن من الحمأة

ومن جانبه، أشار الدكتور منصور صابر، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المعامل والجودة لشركة المياه، أن المشروع يقوم بالتخلص الآمن من مخلفات محطات معالجة الصرف الصحي وإعادة استخدامها، ويساهم في الحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات والحفاظ على الصحة العامة.

تحويل الحمأة إلى سماد عضوي

ولفت «صابر» إلى أن المشروع يعمل على تنفيذ متطلبات الدولة نحو التنمية الزراعية، بتحويل الحمأة الناتجة عن محطات المعالجة، إلى سماد عضوي خالٍ من أي ملوثات أو بكتيريا، وصالح للاستخدام في الأراضي الجديدة وتحقيق عائد اقتصادي للشركة.