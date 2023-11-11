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ضخ كميات كبيرة من السكر بأسعار مخفضة في سوهاج.. الكيلو بـ 27 جنيها

كتب:

شيماء دراز
10:46 م | السبت 11 نوفمبر 2023
سعر كيلو السكر بسوهاج 27 جنيه

سعر كيلو السكر بسوهاج 27 جنيه

طرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما سوهاج كميات كبيرة من السكر في السوق المحلية ووصل سعر الكيلو 27 جنيها بإطار مبادر تخفيض أسعار السلع الغذائية، وقالت المهندسة هويدة الشافعي رئيس مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إنها تابعت اليوم السب  توزيع السكر على المواطنين بسكر 27 جنيها لتخفيف العبء على المواطنين.

توزيع سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بطما

وأضافت «الشافعي»، أن توزيع السكر على المواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو تم بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وشارك به جمال شومان نائب رئيس مركز ومدينة طما، وعبدالرحمن عيسوي مدير إدارة تموين طما.

وكشفت «الشافعي»، أنه جرى التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج لتوفير كمية من السكر لمركز ومدينة طما خلال الأيام المقبلة بنفس السعر، وجرى توفير 7 طن سكر بسعر الكيلو 27 جنيها للكيلو جرى توزيعها على مدينة طما والقرى التابعة لها بواقع طن لكل قرية حيث تضم 5 مجالس قروية و 2 طن سكر داخل مدينة طما.

وأوضحت أنه العمل مستمر لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف المجالات بمركز طما.

 

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