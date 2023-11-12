«التموين» تكثف ضخ 65 منتجًا من المنظفات المصرية للأسواق المحلية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف ضخ 65 منتجًا من المنظفات المصرية التي تنتجها شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لطرحها بوفرة في السوق المحلية ومنافذ الشركات والمجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي.

منظفات مصرية محلية الصنع

ونوهت وزارة التموين بأن منتجات المنظفات المحلية الصنع في الأسواق تأتي من إنتاج شركة النيل للزيوت والمنظفات إحدى شركات القابضة للصناعات التابعة لوزارة التموين، والتي تنتج 65 منتج منظفات في السوق، بجودة أعلى من المنتجات المستوردة وبسعر أقل.

تخفيضات على المنظفات المصرية

كما تضخ وزارة التموين من خلال شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، عددا آخر من منتجات المنظفات في منافذ الشركة والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، وبتخفيض يصل إلى 30% عن أسعار المنظفات المستوردة في السلاسل التجارية الخاصة.

ومن بين أشهر المنظفات المصرية التي تنتجها وزارة التموين من خلال شركات الزيوت التابعة لها، يأتي منتج سافو والذي يعد الأشهر من بين المنتجات، وأسعارها كالتالي:

أسعار المنظفات في وزارة التموين