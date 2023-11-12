رئيس جامعة أسيوط يعين الدكتور أسامة عبد الحليم منسقا مساعدا لشئون العلاقات الدولية

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد قراراً، بتعيين الدكتور أسامة محمد عبد الحليم عبد الكريم الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية، منسقاً مساعداً لشئون العلاقات الدولية، بمكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية.

تحقيق إستراتيجية الجامعة

وتوجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ بخالص التهنئة إلى الدكتور أسامة عبد الحليم، متمنياً له التوفيق والسداد فى العمل من أجل؛ تحقيق استراتيجية الجامعة الهادفة إلى؛ الانفتاح على الجامعات المرموقة، والمؤسسات العلمية المتقدمة، فى مختلف دول العالم، وتكثيف الجهود المعنية بتكوين شراكات جديدة؛ لزيادة التعاون والعمل المشترك على نطاق دولى، من أجل إثراء الحركة العلمية، والبحثية بالجامعة.

مجلة أسيوط للعلوم

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حصول مجلة «أسيوط لعلوم، وفنون التربية الرياضية» الصادرة عن كلية التربية الرياضية بالجامعة؛ على المرتبة الرابعة عربياً؛ في تخصص العلوم الرياضية، والتربية البدنية؛ في مُعامل التأثير، والاستشهادات المرجعية؛ للمجلات العلمية العربية «أرسيف – ARCIF)؛ وذلك ضمن تقريره السنوي الثامن للمجلات، لعام 2023م، وذلك من إجمالى (38) مجلة تم تقييمها على مستوى الوطن العربى، بمعامل تأثير 0.119؛ ليتم تصنيفها في الفئة الأعلى(Q1) ، وهي الفئة الأولى في هذا التخصص.