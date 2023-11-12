بوسي شلبي تزور قبر محمود عبدالعزيز في ذكرى وفاته السابعة (صور)

شاركت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة صوره من زيارتها لقبر زوجها الراحل محمود عبدالعزيز، في ذكرى رحيلة السابعة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

ونشرت بوسي شلبي الصور وعلقت قائلة: شاركونا الدعاء لزوجي الغالي في الذكري 7 أحبك وادعوا لك.

بوسي شلبي تتبرع لغزة على روح محمود عبدالعزيز

وأعلنت الإعلامية بوسي شلبي خلال فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، تبرعها لصالح غزة على روح زوجها الراحل محمود عبد العزيز في ذكري وفاته السابعة، حيث اعتادت كل عام في ذكرى وفاته صرف تبرعات لأهل بلده، أما هذا العام ستهديها لأهل غزة.