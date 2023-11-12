كيف أحيت أسرة محمود عبدالعزيز ذكرى وفاته السابعة؟.. أرملته تتبرع باسمه لغزة

يوافق اليوم 12 نوفمبر، الذكرى السنوية السابعة على رحيل الساحر محمود عبد العزيز، الذي لم ينساه الجمهور يوما واحدا على مدار هذه السنوات الـ7، من خلال أعماله الفنية التي كانت دائما حاضرة في ذهن الجمهور.

وتحرص أسرة الفنان الكبير على إحياء ذكرى وفاته كل عام، فضلا عن تذكره دائما، ففي كل منشور يكتبه محمد محمود عبد العزيز يختمه بطلب الدعاء لوالده، وكذلك كريم الذي يحضر في كل مناسبة لاستلام تكريم والده بصحبة شقيقه محمد، وكان آخرها تكريمه اسمه في مهرجان القاهرة للدراما، الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة في نسخة استثنائية منه، ويرصد «الوطن» كيف أحيت عائلة محمود عبد العزيز الذكرى السابعة.

محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى والده

سافر أمس اليوم محمد محمود عبد العزيز الإسكندرية، حيث مقابر الراحل وقرأ القرآن على روحه، ونشر صورة من أمام المقابر، وكتب على «إنستجرام»: «غدا 12 نوفمبر الذكرى السنوية السابعة للسند والظهر والغالي والحبیب أبويا وابني وأخویا وصاحبي وأستاذي ومعلمي وقدوتي.. ألم- اشتیاق- راحة نفسية أحاسيس متضاربة ومجتمعة في نفس اللحظة بداخلي في مكان لا يوجد به سوى الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة وهي (الموت)».

وأضاف محمد محمود عبد العزيز كاتبا: «اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إليك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا إليك إلا وأنت راضى عنا اللهم باعد بيننا وبين كل ما لا يرضيك و قربنا من كل مايرضيك اللهم اغفر وارحم كل من سبقونا من احبائنا اليك اللهم صبر كل اب و كل ام و كل طفل فى فلسطین و ساندهم وانصرهم انت المنتقم الجبار و ارحم من رحل منهم اليك يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالماسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا».

أما كريم محمود عبد العزيز فكتب: «7 سنين يا أبو الرجولة كلها، ربنا يرحمك ويسعدك».

بوسي شلبي تتبرع باسمه لأطفال غزة

بوسي شلبي، زوجة الراحل، شاركت في إحياء ذكرى وفاته، بطريقة جديدة، من خلال التبرع لصالح أطفال غزة صباح اليوم وكتبت اسمه على كراتين المساعدة، وقالت على «إنستجرام»: «أنا دايما في الذكرى السنوية لوفاة محمود عبدالعزيز بعمل خير على روحه في بلده، ولكن هذا العام يكون التبرع لأهل غزة إهداء لروحه في ذكرى وفاته.. مهما مرت السنين أنت الحاضر الغائب في ذكرى وفاته أسألكم الفاتحة».