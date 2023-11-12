في ذكرى وفاته.. أصعب مشاهد محمود عبدالعزيز بـ«رأفت الهجان»

أيقونة درامية خالدة جسد تفاصيلها ببراعة ومنحها الحياة، لتظل بصمة عصية على النسيان في عالم الدراما المصرية والعربية، بالرغم من أن الفنان محمود عبدالعزيز قدم مجموعة كبيرة من الأعمال المميزة على مدار حياته إلا أن ملحمة «رأفت الهجان» تعتبر من أبرز الأعمال في مسيرة الفنان الذي تمر ذكرى رحيله السابعة اليوم.

وتحدث الفنان محمود عبدالعزيز في حوار تليفزيوني عن أصعب مشهد في مسلسل «رأفت الهجان»، قائلا إن من أصعب المشاهد في المسلسل، كان مشهد النكسة أثناء تواجد «رأفت» في إسرائيل، حيث كان عليه أن يتظاهر بالسعادة عكس ما كان يشعر به من حزن كبير في ذلك الوقت.

محمود عبدالعزيز يتحدث عن أصعب مشاهده في «رأفت الهجان»

كما كشف محمد نجل الفنان محمود عبدالعزيز في برنامج «سهرانين» أنه كان متواجدا برفقة والده أثناء التصوير، وكان مشهد النكسة من المشاهد الصعبة على «الساحر» خلال المسلسل، قائلا: «مشهد النكسة ومشهد تنحي الرئيس جمال عبدالناصر حدث بهما حالة لم يفهمها أحد، حيث بكى والدي بالفعل في مشهد التنحي ولم يستطع السيطرة على دموعه حتى بعد انتهاء تصوير المشهد وصعد بسرعة إلى غرفته».

وتابع: «أما في مشهد النكسة كان يؤدي رقصة برفقة الإسرائيليين ولكنه دخل في حالة غريبة، مما دفع المخرج يحيى العلمي إلى فك إحدى الكاميرات وحملها ليتابع التصوير، واستمر المشهد حتى سقط محمود عبدالعزيز في حالة انفعال كبيرة».