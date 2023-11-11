بوسي شلبي تعلن تبرعها لأهل غزة: إهداء لروح محمود عبدالعزيز في ذكرى وفاته

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تبرعها لأهل قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي، وذلك إهداء لروح زوجها الفنان محمود عبدالعزيز، في الذكرى السابعة لوفاته.

ونشرت بوسي شلبي فيديو قالت فيه: «أنا دايما في الذكرى السنوية لوفاة محمود عبدالعزيز بعمل خير على روحه في بلده ولكن هذا العام يكون التبرع لأهل غزة إهداء لروحه في ذكرى وفاته.

وعلقت بوسي شلبي على الفيديو قائلة: مهما مرت السنين أنت الحاضر الغائب في ذكرى وفاته أسألكم الفاتحة.

محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى وفاة والده

وأحيا محمد محمود عبدالعزيز عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، ذكرى وفاة والده قائلا: غدا 12 نوفمبر الذكرى السنوية السابعة للسند والضهر والغالي والحبيب، أبويا وابني وأخويا وصاحبي وأستاذي ومعلمي وقدوتي.. ألم - اشتياق - راحه نفسية.. أحاسيس متضاربة ومجتمعة في نفس اللحظة بداخلي في مكان لا يوجد به سوى الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة وهي الموت، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إليك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا إليك إلا وأنت راض عنا، اللهم باعد بيننا وبين كل ما لا يرضيك وقربنا من كل ما يرضيك.