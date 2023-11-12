أمطار رعدية تضرب 12 محافظة غدا.. وتحذيرات من «الأرصاد»

تشهد عدة محافظات فرص سقوط أمطار متوسطة تصل إلى رعدية على القاهرة الكبرى، غدًا الاثنين، مع تأثير ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق السريعة وسط نشاط للرياح وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غداً تشير التوقعات إلى تعرض 12 محافظة هي: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، الغربية، الشرقية، المنوفية، دمياط، بورسعيد»، وتكون رعدية بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% على فترات متفاوتة من اليوم وسط تكون الغيوم الجزئية.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غداً في محافظات جنوب وشمال الصعيد وهي «الفيوم، المنيا، بني سويف، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان»، إذ تشهد نشاطًا للرياح وتكوّن الغيوم.

درجات الحرارة المتوقعة غدا بالمحافظات

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تأثير ظاهرة الضباب الكثيف بداية من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا، وسط تحذيرات من «الأرصاد» لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالمحافظات، جاءت أعلى درجة حرارة للعظمى في محافظات جنوب الصعيد وسجلت 34 درجة، وسجلت أقل درجة حرارة للعظمى في محافظات السواحل الشمالية وسجلت 26 درجة.