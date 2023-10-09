أماكن سقوط الأمطار غدا.. تشمل القاهرة و14 محافظة يصاحبها انخفاض في الحرارة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة، الأيام المقبلة، خصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مضيفة أنّه اعتبارًا من يوم السبت المقبل، تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، لذا نوضح أماكن سقوط الأمطار.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأضافت «الأرصاد»، أنّ من المتوقع في حالة الطقس غدا أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40%، محددة أماكن سقوط الأمطار بأنّها تكون على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، لتشمل نحو 15 محافظة تقع في هذه الأقاليم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار يوم السبت المقبل متوقعة تساقط أمطار متوسطة على بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، لافتة إلى أنه يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت هية الأرصاد أنّ مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تشهد تساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40%، كما تشهد مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وعن حالة الطقس الأيام المقبلة، أوضحت هيئة الأرصاد أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مشيرة إلى أنه يسود طقس لطيف في أول الليل، يكون مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.