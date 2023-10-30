أماكن سقوط الأمطار غدا.. رعدية بنسبة 70% وتشمل 21 محافظة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار، حيث تشير آخر صور رصدتها الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة، التي تؤثر على مناطق متفرقة من جنوب سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وحددت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 60% تقريبا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتشمل هذه الأقاليم 8 محافظات.

وأضافت أنه تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40%على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجه البحري، وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 30 % إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتشمل هذه الأقاليم 13 محافظة.

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وتابعت هيئة الأرصاد، بأنه يوم الأربعاء تتساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 70% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة تكون متوسطة بنسبة حدوث من 40: 20% على مناطق من شمال سيناء ومدن القناة وجنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

واستكملت هيئة الأرصاد أنه تتأثر مدينتا حلايب وشلاتين يوم الخميس بتساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20%، ونصحت المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 31-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 24 درجة مئوية.