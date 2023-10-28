أماكن سقوط الأمطار غدا.. رعدية وتشمل 8 محافظات وتحذير من ظواهر مصاحبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة، إذ تشهد عدة مناطق من البلاد الآن تساقط أمطار غزيرة تصل حد السيول وخاصة في المناطق ذات الطبيعة الجبلية، محددة أماكن سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية.

أماكن تساقط الأمطار غدا

وبالنسبة لأماكن سقوط الأمطار حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط الأمطار الرعدية على سلال جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، إذ تتساقط عليها أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50% تقريبا، وتكون رعدية أحيانا وتمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% إلى خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وهذه الأقاليم تشمل 8 محافظات.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا تشهد نشاط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، مشيرة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وحذرت من انتشار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة كثيفة تصل حد الضباب على الطرق

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الشبورة المائية تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، لذا نصحت المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

أما حالة الطقس غدا فإنه يسود أجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، وليلاً يسود طقس لطيفا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون الطقس لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الأحد 29-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.