مستشار الرئيس الفلسطيني: نتنياهو يسعى لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزراء حكومته يريدون تصفية القضية الفلسطينية، واجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه، واعتبر أن نتنياهو لا يريد وحدة الشعب الفلسطيني، بل يسعى لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

الهباش: أولويتنا مواجهة أهداف نتنياهو

وأضاف «الهباش»، خلال مكالمة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن «أولويتنا الحالية مواجهة أهداف نتنياهو، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».

وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يريد طمس القضية الفلسطينية، متابعاً: «لولا الصمود الفلسطيني والموقف المصري الرافض لخطة تهجير الفلسطينيين، لنجح نتنياهو في تنفيذ خطته».

جدية وقف العدوان الإسرائيلي

وتابع: «على واشنطن إثبات جديتها في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ بلاده تؤمن بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، والوصول إلى سلام شامل ومستدام في المنطقة، لافتاً إلى أهمية حماية أرواح المدنيين في غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، أنّ الوضع في مستشفى القدس وصل إلى مرحلة حرجة للغاية، بعد توقف المولد الرئيسي للمستشفى بسبب نفاد الوقود، لافتاً إلى محاولات استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه في المستشفى.