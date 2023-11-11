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مصطفى الفقي: لن تعود عقارب الساعة للوراء بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي

كتب:

محمد عزالدين
10:45 م | السبت 11 نوفمبر 2023
الدكتور مصطفى الفقي

الدكتور مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الجمع في الجلسة النقاشية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، التي تنظمها مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، لا يحتشد إلا في دولة، وبين أبناء يشعرون بأن القضية الفلسطينية هي قضيتهم الأولى، ومنذ عدة سنوات، اُسْتُطْلِعَت عينة عشوائية من مختلف قطاعات الشعب المصري، عن هموم الأسرة المصرية، فتبين أن 78% هي القضية الفلسطينية.

مصر ارتبطت بالقضية الفلسطينية

أضاف «الفقي»، خلال كلمته في الجلسة النقاشية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتنظمها مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتعرضها قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر ارتبطت بالقضية الفلسطينية كما لم يرتبط بها شعب آخر، ومنذ البداية مصر هي الدولة الوحيدة التي لم تلوث يدها بدماء الفلسطينيين، وهي الدولة التي تعاملت بشرف والموضوعية والكرامة منذ اليوم الأول.

وأشار إلى أن اليوم التالي لانتهاء العمليات العسكرية في غزة لن يكون مثل اليوم الذي سبقه، فلن تعود عقارب الساعة للوراء، والعالم التفت لحقيقة وهي أن إسرائيل دولة ترعى الإرهاب وهي التي زرعته ومارسته، وأن ما قامت به من ترويع الآمنين وقتل الأطفال وهدم المنازل لا يدل أنهم يعيشون في القرن الـ21.

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