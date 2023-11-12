تقرير لـ«القاهرة الإخبارية» يرصد استهداف قاعدة أمريكية في العراق بطائرة مسيرة

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في العاصمة العراقية بغداد، إن قاعدة «الحرير» العسكرية، التي تتواجد بها قوات أمريكية، تعرضت للكثير من الأضرار، نتيجة استهدافها بطائرة مسيرة، في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات تستهدف قواعد عسكرية للقوات الأمريكية في العراق وسوريا.

استمرار استهداف القواعد الأمريكية

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، خلال إفادتها على الهواء، أن ما تسمي نفسها مقاومة في العراق، أعلنت عن استمرار استهداف القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، رداً على الاعتداءات المتواصلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، دون توضيح كيفية الاستهداف.

وتابعت «التميمي» أن هذه الهجمات تضع مسؤولية كبيرة على الحكومة العراقية، وتوصل رسائل بأن الأمن غير مستقر في العراق، وتحرج الحكومة العراقية، التي ينظر إليها الجانب الأمريكي على أنها لم تتخذ موقفاً ضد الجماعات المسلحة، وفي الوقت نفسه لا تستفيد هذه الجماعات شيئاً سوى الإعلان عن وجودها فقط.

استهدافات تضطر القوات الأمريكية للرد

وأوضحت أن هذه الفصائل إذا لم توقف هذه الاستهدافات، ستضطر القوات الأمريكية للرد، وهذا لا تريده الحكومة العراقية، ولا تريده القوات الأمريكية، خاصةً أن العالم يحاول ألا يتم التوسع في رقعة الصراع على خلفية العدوان الإسرائيلي في غزة.