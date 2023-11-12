بظهور «زيزو».. «مصر تستطيع» في ضيافة أطفال غزة المصابين بالسرطان

أعلن الإعلامي أحمد فايق، تقديم حلقة خاصة من برنامج «مصر تستطيع»، على قناة dmc، مساء الليلة، وذلك في الحادية عشرة مساءً، حيث يزور الأطفال الفلسطينيين المصابين بمرض السرطان الذين يعالجون في مصر.

وفي برومو الحلقة الذي نشرته قناة dmc، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال الإعلامي أحمد فايق: «ضيوفنا يخوضون حربين، الأولى ضد وحش السرطان، والثانية هي حرب الإبادة ضد دولة الاحتلال في غزة».

وظهرت طفلة مصابة بالمرض اللعين في البرومو وهي تبكي لدى تذكرها الألعاب التي كانت في منزلها الذي هدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعبّر طفل فلسطيني يدعى فراس عن ولعه بأحمد سيد زيزو جناح منتخبنا الوطني والزمالك، ليظهر له الإعلامي أحمد فايق رسالة مصورة عبر الهاتف الذكي من لاعب الزمالك، أعلن له فيها عن دعمه، قائلا: «شد حيلك، وربنا يرحم أهلك ويصبرك ويرحم كل شهداء غزة».