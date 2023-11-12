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السيدة انتصار السيسي تستعرض مع قرينة الرئيس التركي جهود مصر في دعم غزة

كتب:

شريف سليمان
05:11 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

تلقت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اتصالا هاتفيا من أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى خلاله تأكيد الاعتزاز بالعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والتركي، مع تأكيد الحرص على دفع جهود التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة تمكين المرأة، وتعزيز رعاية الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب، ودور المؤسسات الاجتماعية في دعم التنمية وبناء القدرات.

توفير ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان غزة

كما شهد الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصةً على الصعيد الإنساني، وسبل تنسيق وتكاتف الجهود الدولية والإقليمية في هذا الصدد، إذ استعرضت قرينة الرئيس الجهود المصرية في هذا الصدد، لا سيما ما يتعلق بتوفير ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان غزة، وتسخير كافة موارد الدولة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

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