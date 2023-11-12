حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات.. أمطار رعدية وتحذير من ظاهرتين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات إذ تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار حتى يوم السبت 18 نوفمبر مع تأثير ظاهرتي الرياح المثيرة للرمال والأتربة والضباب الكثيف على الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام القادمة تشير التوقعات إلى أن فرص سقوط الأمطار تتراوح بين 30% إلى 40%، ففي طقس يوم الثلاثاء 14 نوفمبر يشهد أمطار متوسطة على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري وتكون رعدية على محافظات جنوب البحر الأحمر وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

ويشهد طقس الأربعاء 15 نوفمبر تكوّن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية مع سقوط أمطار بنسبة 30%، على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ونشاط للرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وفيما يتعلق بحالة الطقس بداية من الخميس 16 نوفمبر حتى يوم السبت 18 نوفمبر، يشهد تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية مع فرص سقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.