لماذا يجب وضع الكارت في عداد الكهرباء كل شهر؟.. «القابضة» توضح

يتساءل بعض المواطنين حول ما إذا كان يجب وضع الكارت في عداد الكهرباء كل شهر، وما فائدة تلك العملية؟، وهو ما أجابت عنه الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية.

هل يجب وضع الكارت في عداد الكهرباء كل شهر؟

وقد جاء سؤال إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، على أحد منشوراتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيه السائل: «هل يلزم وضع الكارت على العداد كل شهر حتى لو العداد فيه رصيد؟».

وجاء الرد على هذا السؤال من قبل الشركة بأنها تنصح فعلًا بالقيام بهذا الإجراء كل شهر، وذلك لتحديث بيانات العداد وتفادي أي صعوبات يمكن أن تواجه العملاء خلال عمليات الشحن فيما بعد.

وضع الكارت في العداد قبل الشحن

وفي السياق ذاته نصحت «القابضة لكهرباء مصر»، كذلك بوضع الكارت بالعداد لمدة 15 ثانية قبل عملية شحن العداد، وأثناء تلك العملية تظهر رسالة كارت مقبول للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة، موضحة أن ذلك يعمل على التأكد من عدم وجود مشكلة، وتجنب ظهور رسالات الخطأ، مثل رسالة: «لا يمكن الشحن يرجى وضع الكارت بالعداد مرة أخرى».