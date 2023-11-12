بدء عزاء المطرب شريف شاكر بمسجد الشرطة في التجمع الأول (صور)

بدأ منذ قليل، عزاء المطرب الراحل شريف شاكر، بمسجد الشرطة في منطقة التجمع الأول، وذلك بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الوسط الفني والإعلامي.

رحيل شريف شاكر

وكان شريف شاكر، رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، بعد صراع كبير مع مرض السرطان، الذي عانى منه لشهور طويلة، ولكن كان متماسكا ويصدر للجميع طاقة إيجابية.

وحرص عدد كبير من أصدقائه على نعيه، وبينهم الإعلامي شريف مدكور الذي كتب: «يا شريف الله يرحمك ويغفر لك وجعت قلبي عليك».

جنازة شريف شاكر

وشيعت جنازة شريف شاكر أمس من مسجد حسن الشربتلي في منطقة القاهرة الجديدة، بحضور الداعية مصطفى حسني، والفنان عمرو وهبة، وبمجرد وصول جثمانه إلى المسجد دخل شقيقه ووالده في حالة من الانهيار.