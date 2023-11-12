توزيع ملابس شتوية على الأسر الأكثر احتياجا بمطوبس في كفر الشيخ

نظمت مبادرة «معاً لمستقبل أفضل» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، حفل توزيع ملابس شتوية على الأسر الأكثر احتياجاً بمركز شباب برمبال، اليوم الأحد، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توزيع ملابس شتوية جديدة بالمجان ضمن مبادرة «معاً لمستقبل أفضل»

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّه تم توزيع ملابس شتوية جديدة بالمجان ضمن مبادرة «معاً لمستقبل أفضل» على المستفيدين من الأرامل، والأيتام، والأسر الأكثر احتياجاً، وتنوعت تلك الملابس ما بين عبايات شتوية للسيدات المعيلات، وملابس للأطفال، مشيراً إلي إلى أنّه استفاد من تلك المبادرة عدد 40 فرد، في ظل حالة من الفرحة التي عمّت السيدات والأطفال عقب توزيع الملابس الجديدة عليهم.

وأكدت ولاء منيسي، رئيس المبادرة، أنّ مبادرة «معاً لمستقبل أفضل» تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجاً في مصر، وتوفير الحياة الكريمة لهم خلال العام الحالي، لافتةً أنّ هناك العديد من الفعاليات، والمبادرات الاجتماعية، التى ستُنفذها خلال الفترة المقبلة، لدعم ومساعدة المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر احتياجاً.

تنظيم الفعاليات بمركز شباب برمبال

قدمت تلك الفعاليات بمركز شباب برمبال بإشراف مصطفي غريب، وكيل الشباب بالمديرية ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وحضور أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز شباب برمبال.