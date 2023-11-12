إطلاق قوافل تموينية لبيع السكر بأسعار مخفضة في قرى ملوي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، عن إطلاق قوافل تموينية لبيع السكر للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعمل المتواصل لتخفيض أسعار السلع الغذائية ورفع العبء عن كاهل المواطنين، في ظل الظروف الحالية.

تنظيم قوافل متحركة وثابتة لبيع السكر للمواطنين

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة وضعت خطة لتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين.

وتابع اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، مجهودات إدارة التموين بالمركز والمدينة، فى تنظيم القوافل المتحركة والثابتة لبيع السكر للمواطنين، وكلف محمود تونى مدير تموين المركز والجهات المعاونة، بتنظيم قوافل متحركة، حيثُ تم توزيع 9 أطنان من السكر لمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو، بقرى شرق النيل وإبشادات ونواى.

منفذ دائم خلف الإدارة التعليمية بملوي

كما أعلنت إدارة التموين في مدينة ملوي برئاسة أيمن إسماعيل مدير المكتب والجهات المعاونة، عن عرض السكر بالمنفذ الدائم خلف الإدارة التعليمية بالمدينة، حيث جرى طرح 6 أطنان من السكر للمواطنين بسعر27 جنيها للكيلو.