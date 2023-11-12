الفنان صلاح عبدالله: محمود القلعاوي علامة عظيمة لا يمكن تفارقني

حكى الفنان صلاح عبد الله، تفاصيل صداقته مع الراحل محمود القلعاوي، ومواقفهما الكوميدية، قائلا: «إن الفنان الراحل محمود القلعاوي، علامة من العلامات العظيمة التي لا يمكن أن تفارقه، وكانت علاقتنا عبقرية».

بدأنا سنة 81 في فرصة استوديو 80

أشار الفنان صلاح عبد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، عبر قناة «dmc»، إلى أن القلعاوي كان صاحب فضل كبير عليه، موضحا: «بدأنا معاه وكنا بنقول يا هادي، سنة 81، في فرصة استوديو 80، مع النجم الكبير محمد صبحي ولينين الرملي، وكانت بداية الاحتراف».

خفيف الظل

ولفت صلاح عبد الله، إلى أن القلعاوى استطاع بعبقريته وشفافيته، أن يتعامل معهم كأنه صديقهم، مردفا: «هو حبنا أوي ولأنه خفيف الظل وبيحب الضحك والفرفشة وطيب وحنين، ومراته الست مديحة هانم عندها كرم كبير، نقوله عاوزين ناكل، ولو مأكلتناش نكلم الست مديحة».