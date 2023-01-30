صناع فيلم «لف وارجع تاني» يحتفلون بعيد ميلاد الفنان صلاح عبدالله (صور)

احتفل صناع فيلم «لف وارجع تاني» بعيد ميلاد الفنان صلاح عبدالله، بحضور فريق العمل، وذلك خلال تصوير المشاهد داخل فيلا بالحزام الأخضر، من إنتاج رويال صن للإنتاج والتوزيع لصاحبها المنتج سامر المحضر، وبطولة عدد كبير من النجوم منهم أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وشيري عادل وصلاح عبدالله ومحمد رضوان.

وفي سياق متصل، انتهى فريق «لف وارجع تاني» بطولة الفنانة أيتن عامر من تصوير حوالي 85% من الفيلم، ويسعى الفريق للانتهاء من تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز تمهيدا لعرضه.

معلومات عن فيلم «لف وارجع تاني»

تدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الاصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها، وقد انتقلت إلى مكان آخر، واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

يشار إلى أن فيلم «لف وارجع تاني»، من إنتاج رويال صن سامر المحضر، وتأليف ورشة برة الصندوق محمود حمدان، وإخراج شادي علي ومنتج فني محمد ناصف ومهندس ديكور كريم الشحات، وبطولة النجوم احمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، وظهور مميز للنجمة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.