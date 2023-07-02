الفنان صلاح عبدالله: مصر في تطور مستمر منذ ثورة 30 يونيو

قال الفنان صلاح عبدالله، إنّ الدولة المصرية في تطور مستمر منذ ثورة 30 يونيو، وتتحرك نحو مستقبل متميز، معقبًا: «في حاجات كتير بتحصل في البلد، وهنشوف آثار الحاجات دي علينا وعلى أولادنا».

الشعب عبر من الظلام إلى النور

وتابع «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أنّ الإعلام بكل أشكاله سواء صحافة أو تلفزيون أو راديو، عليه دور كبير في نشر التوعية بين الجيل الجديد، بأهمية ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه يعتبر أنّ 30 يونيو يوم العبور الثاني لمصر بعد حرب السادس من أكتوبر، إذ عبر الشعب المصري من الظلام إلى النور ومن اليأس إلى الأمل، ومن الإحباط إلى التفاؤل.

إنجازات ثورة 30 يونيو

وأضاف أنّ الذباب الالكتروني يتطاول بالسُباب على أي شخص يتحدث بالإيجاب عن ثورة 30 يونيو، اعتقادًا منه أنّ السُباب سيؤدي إلى تغاضي البعض عن الحديث عن إنجازات ثورة 30 يونيو، معقبًا: «سلاح الذباب الالكتروني هش وضعيف، لو حد معترض ممكن يتناقش ويقول رأيه، بدلاً من السباب».