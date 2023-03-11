الفنان صلاح عبدالله لقناة الحياة: مسلسل «سره الباتع» يضم 30 نجما

قال الفنان صلاح عبدالله، إن مسلسل «سره الباتع» الذي يجرى عرضه في السباق الدرامي الرمضاني 2023 سيضم عددا كبيرا من الممثلين الكبار، مشيرا إلى أن هناك نسبة من الفنانين متعثرين في فرص للعمل أو المشاركة في أعمال درامية «المسلسل بيضم 30 نجما ومعاهم ممثلين عاملين أدوار صغيرة، ودي حالة من الشغل وفخامة في العمل».

عبدالله: «المسلسل مصروف عليه في الإنتاج كويس»

وأضاف «عبدالله» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المسلسل الجديد الذي سيجرى عرضه على قناة ON به فخامه في العمل، ويشعر المتلقي بأن العمل قد صرف عليه جيدا في مراحل الإنتاج، ما يعكس له تجربه تمثيلية فريدة.

وتابع: «أنا بشارك في عملين، أولهم مسلسل سره الباتع ومسلسل حضرة العمدة كظهور خاص، والقرية المعروضة في المسلسل قرية افتراضية ابتكرها الأستاذ إبراهيم عيسى مؤلف العمل وتعامل معاها بذكاء وحنكة، ومهم جدا الكواليس خلال الشغل».