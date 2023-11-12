«بيطري قنا» ينظم 5 قوافل علاجية إرشادية بمراكز المحافظة

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، استعداد مديرية الطب البيطري لتنظيم 5 قوافل علاجية بيطرية إرشادية، بمراكز نجع حمادي وقفط وقوص والوقف وقنا، في الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر الجارى، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، ومعهد بحوث صحة الحيوان، وصندوق التأمين على الماشية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قافلة بيطرية بقنا

أضاف «الداودي»، أنه جرى تنظيم القافلة الأولى اليوم بقرية هو بمركز نجع حمادي، ومن المقرر تنظيم قافلة غدا بقرية البراهمة بمركز فقط، ويوم الثلاثاء بقرية حجازة بمركز قوص، والأربعاء بقرية المراشدة بمركز الوقف، والخميس بقرية الجبلاو بمركز قنا.

الطب البيطري في محافظة قنا

ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى أن هذه القوافل ستقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين في القرى المستهدفة بمحافظة قنا، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات.

وأكد أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية، للتوسع في تنظيم القوافل البيطرية، لخدمة أهالينا في القرى بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.