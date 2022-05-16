قوافل طبية بيطرية مجانية في أسيوط ضمن «حياة كريمة».. تنطلق غدا

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استئناف القوافل البيطرية المجانية بقرى ومراكز المحافظة خلال شهر مايو 2022، وذلك بعد توقفها خلال شهر أبريل نظرًا لتنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوداي المتصدع والانتهاء منها، وذلك ضمن خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وفي إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيسي، لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة، وتفادي أخطار الأمراض وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع وما يمثله من مصدر رزق للمربين ورئيسى للاقتصاد الوطني.

محافظ أسيوط: تقديم كافة سبل الدعم للقوافل والبرامج العلاجية

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية، والعمل على تقديم وتطوير خدمات أفضل للمربين بمراكز وقرى المحافظة بالمجان، للتيسير على أهالي هذه القرى، لافتاً إلى أن تلك القوافل تقدم العديد من الخدمات بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين والخبراء والكوادر العلمية في هذا المجال، من بينها إجراء تحصينات من الأمراض المختلفة وتوفير العلاج فضلاً عن تنظيم الندوات الارشادية والتعليمية وتقديم أوجه الرعاية الطبية للماشية مجانًا، وتوفير العلاج اللازم لها لرفع المعاناة عن كاهل المربي الصغير والحفاظ على الثروة الحيوانية.

الطب البيطري: القوفال البيطرية مجانية

وأوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه تم استئناف القوافل البيطرية المجانية بعد توقفها خلال شهر أبريل بسبب تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والانتهاء منها، واستئناف القوافل البيطرية خلال شهر مايو الجاري وحتى نهاية الشهر، إذ سيتم تنظيم قافلة بيطرية يوم الثلاثاء 17 مايو الجاري بقرية عرب الشنابلة بمركز أبنوب، وقافلة أخرى بقرية دمنهور بمركز منفلوط يوم الثلاثاء 24 مايو، واختتام الفعاليات بقافلة بيطرية بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح يوم الثلاثاء 31 مايو 2022.

وأشار «بداري» إلى أن الكشف سيتم على عدد كبير من الماشية باستخدام أحدث وسائل التشخيص «السونار» فضلاً عن رش وتطعيم الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، بالاضافة إلى صرف التحصينات والأدوية والعلاج اللازم للتلبك المعوي والتخمة الغذائية والضعف العام وضعف الشهية والأمراض البكتيريا وأمراض الدم، التي ربما تُصيب الماشية بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين، وفقاً للخطة الموضوعة مسبقًا بناءًا على تعليمات محافظ أسيوط وتوجيهات الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتقديم خدمات للمواطنين بالقرى والنجوع.